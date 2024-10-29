AN continuará este 29-Oct la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de las Comunas

Este martes 29 de octubre, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) darán continuación a la segunda discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de las Comunas; de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del parlamento.

Asimismo, se discutirá el Proyecto de Acuerdo en Conmemoración a los 236 Años del Natalicio de Rafael Urdaneta y el Proyecto de Acuerdo con motivo de Conmemorarse el 255 Aniversario del Natalicio del Maestro Simón Rodríguez, según lo estipulado en artículo 111 del reglamento.

Además, se prevé debatir el Proyecto de Acuerdo en ocasión de Conmemorarse el 59 Aniversario del cruento asesinato del Líder Político Alberto Lovera y el Proyecto de Acuerdo con motivo de Conmemorarse el 160 Aniversario del Nacimiento del beato Doctor José Gregorio Hernández Cisneros, también de conformidad con el artículo 111 de la norma.

La sesión ordinaria de este martes está pauta para dar inicio a las 2:30 de la tarde en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo.

Noticia al Día/El Nacional