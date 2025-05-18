AN discute este 19-May proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo de las 7T

Este lunes 19 de mayo, la Asamblea Nacional llevará a cabo la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025-2031.

La iniciativa legislativa responde a la solicitud presentada por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna y el Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

El proyecto, que busca establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo del país en los próximos años, ha sido objeto de análisis en las instancias correspondientes. La propuesta contempla aspectos clave relacionados con el crecimiento económico, la modernización de sectores productivos y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la transformación social.

Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios evaluarán el contenido del documento y presentarán sus consideraciones sobre los objetivos planteados. El debate permitirá afianzar los principios fundamentales del Plan Nacional y garantizar su adecuación a las necesidades del pueblo venezolano.

La Secretaría de la Asamblea Nacional coordina los procedimientos administrativos para la discusión legislativa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. El acto se desarrolla en consonancia con lo estipulado en la Gaceta Oficial N° 6.873 Extraordinario, publicada el 5 de enero de 2025.

Con esta jornada parlamentaria, se avanza en el proceso legislativo que define la hoja de ruta para el desarrollo de la nación, a través de las siete transformaciones impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

Noticia al Día / VTV