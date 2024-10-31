Lunes 18 de agosto de 2025
AN solicitará declaración de "persona no grata" a Celso Amorim

La Asamblea Nacional (AN) en plenaria solicitará la declaración de «persona no grata» al jefe de la Asesoría Especial de…

Por A Vargas

Foto: agencia
La Asamblea Nacional (AN) en plenaria solicitará la declaración de «persona no grata» al jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, así lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras señalar que este ciudadano parece más ser un enviado del Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Jack Sullivan que del propio presidente de ese país, Lula da Silva.

A través de un comunicado publicado en la red social Instagram del presidente de la (AN) y delegado de Venezuela ante los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez aseguró que de los contactos telefónicos y personales que sostuvo con Amorim antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela e incluso en días previos, «en todas esas conversaciones, y de manera curiosa, se notó que repetía frases como «una letanía» o muletilla “Jake (aludiendo a Jake Sullivan, Asesor Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América) opina esto, Jake pide lo otro, Jake les manda a decir lo de más allá, antes de venir a hablar con ustedes fui a hablar con Jake”. Así hasta el punto de preguntarnos si cuando Amorim nos buscaba lo hacía como enviado del presidente Lula, o como agente especial del Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca». 

Asimismo, indicó que en los distintos encuentros y llamadas sostenidas con Celso Amorim, la República Bolivariana de Venezuela destacó dos elementos fundamentales: el extremismo de la derecha y el plan fascista que trataba de cubrir los extremos de la campaña electoral para intentar perpetrar un golpe de Estado en el país».

Tras estas conversaciones, Rodríguez apuntó que no estaban tan «desencaminadas» las sospechas de que Amorim vino en nombre de Sullivan, con el fin de dañar el desenvolvimiento de la elección presidencial en Venezuela.

En ese sentido, el presidente de la Asamblea Nacional cuestionó cuáles eran las reales intenciones de la visita de Amorim a Venezuela. «Su intención fue ayudar, Sr. Amorim? ¿O su presencia persiguió el propósito de cumplir con un triste papel de esquirol y arrodillado?», recalcó.

Además, Rodríguez expresó que Amorim en su comparecencia ante la Comisión de Política de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil mintió al afirmar que el Estado brasilero es garante de los Acuerdos de Barbados, cuando los gobiernos de Rusia y Países Bajos fueron los únicos acompañantes; y que además «Venezuela jamás ha aceptado, ni aceptará, representaciones que aludan a ningún tipo de garantía».

Finalmente, Rodríguez afirmó que Amorim «está equivocado. La historia gloriosa de nuestro pueblo en Victoria le ha demostrado, y continuará haciéndolo, lo craso de su error. O nos respeta, o haremos que nos respete», en respuesta a las acciones del funcionario del Gobierno brasileño.

Lea también: https://notisclepr5c-la.com/al-dia/maduro-anuncia-creacion-de-escuelas-de-turismo-en-el-zulia-y-seis-estados-mas/

Información de VTV

Primeros sondeos en las elecciones de Bolivia arrojan una segunda vuelta entre Quiroga y Paz

El resultado, preliminar y no oficial, deja fuera de carrera a la izquierda por primera vez en 20 años
Venezuela firmó 557 acuerdos turísticos con 15 países: Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

La Vicepresidenta ejecutiva plateó que partiendo del crecimiento que ha tenido el sector turismo en los últimos años, se debe "diversificar la economía, de una economía rentista petrolera"
Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

La diputada era considerada una de las voces más representativas del pueblo wayuu dentro del Parlamento Indígena.
Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea

