Antonio Ecarri anunció que respalda candidatura de gobernadores opositores

Antonio Ecarri del partido Alianza por el Lápiz, presentó el martes 15 de abril su lista de candidatos a la Asamblea Nacional y las gobernaciones de al menos siete estados para las próximas elecciones pautadas el mes de mayo.

El político firmó su respaldo a las candidaturas de los gobernadores opositores.

El político anunció que van independientes pero detalló que además de las candidaturas propias también respaldarán a otros aspirantes como Manuel Rosales (Zulia), Sergio Garrido (Barinas), Alberto Galíndez (Cojedes) y Morel Rodríguez (Nueva Esparta).

Su partido respaldará a otras organizaciones en Anzoátegui, La Guaira, Portuguesa, Trujillo, Bolívar y Guárico.

Ecarri expresó: "sin negocios, sin arrodillarnos y sin traicionar a nadie, hoy estamos inscritos. y los que piensan que inhabilitando a mi papá nos amenazan al Lapíz, están bien equivocados porque estamos más restiados que nunca".

Añadió: "Los venezolanos si tienen por quien votar, venimos a romper una falsa polarización entre quienes destruyeron al país y quienes no pudieron defenderlo. No somos del Psuv, ni somos sus extensiones, tampoco somos la vieja oposición. Somos una generación nueva que no pacta con actores caducos con incapacidad de generar cambios. Somos independientes".

"Respaldamos a los gobernadores en ejercicio Manuel Rosales, Sergio Garrido, Morell Rodríguez y Alberto Galíndez".

Antonio Ecarri, quien en el pasado ha hecho alianzas con partidos judicializados y fue postulado a las presidenciales de 2024 por Fuerza Vecinal, detalló que además de las candidaturas propias también respaldaran a otros aspirantes.

Antonio Ecarri se disputará la diputación en lista nacional directamente con Jorge Rodríguez (PSUV – GPP), Henrique Capriles (UNT – Única) y Bernabé Gutiérrez (Alianza Democrática). Lo acompaña la actual concejal de Caracas Mayerling Occhino, quien se enfrentará a la diputada Cilia Flores.

Noticia al Día/RRS/El Nacional