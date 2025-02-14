Martes 26 de agosto de 2025
Política

Aplicación de la Ley Libertador Simón Bolívar será solicitada ante la Fiscalía por el Gran Polo Patriótico desde el estado Zulia

En la lista que llevarán ante la fiscalía figuran los nombres de María Corina Machado, Julio Borges, Carla Angola, entre otras personas que se encuentran fuera del territorio nacional

Por A Vargas

Aplicación de la Ley Libertador Simón Bolívar será solicitada ante la Fiscalía por el Gran Polo Patriótico desde el estado Zulia
El próximo miércoles 19 de febrero, 12 organizaciones que componen al Gran Polo Patriótico presentarán una solicitud ante la Fiscalía, informó Grey Urdaneta, representante del partido Unidad Popular Venezuela, este jueves 13 de febrero.

Afirmó el dirigente: "Recientemente, en noviembre, acabamos de aprobar la Ley Libertador Simón Bolívar y vamos a aprovechar este miércoles que viene para llevar a la fiscalía una lista de nombres de aquellos que han venido atropellando a la ciudadanía, al pueblo de Venezuela, a nuestros niños y adolescentes, están tomando a muchachos sin conocimiento político para utilizarlos como carne de cañón en guarimbas, eso ha permitido que esta ley emanada del corazón del pueblo sea aprobada para que nosotros podamos identificar a los apátridas que pueden ser perpetuamente inhabilitados", indicó Urdaneta.

Es de resaltar que en la lista que llevarán ante la fiscalía figuran los nombres de María Corina Machado, Julio Borges, Carla Angola, entre otras personas que se encuentran fuera del territorio nacional.

Por otra parte, Jhonsy Ramírez, presidente del partido PODEMOS del estado Zulia y concejal de Maracaibo, informó que este viernes 14 de febrero, el bloque de la patria entregará un documento a la cámara municipal de Maracaibo: "Mañana viernes, los partidos decidimos entregarle un documento a la cámara municipal, a su presidente Omar Molina, pidiéndole que se aplique el artículo 87 sobre la temporalidad del funcionario Adrián Romero, quien fue nombrado por 90 días y ya lleva 137, para nosotros, él está usurpando esa función, la cámara debe decidir quién se queda como alcalde dentro de sus 13 miembros", indicó Ramírez.

Para finalizar, manifestó que, de no conseguir una respuesta satisfactoria, acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para que aclare la situación por incurrir en la temporalidad de 90 días, que ya vencieron.

Noticia al Día /María García

