Arias Cárdenas en NAD: Hay que relanzar la idea de la Gran Colombia

El candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV, Francisco Arias Cárdenas, hizo una pausa en su recorrido por todo el territorio nacional para visitar Noticia al Día, desde donde aseguró que una de sus tareas fundamentales como diputado será el relanzamiento del concepto de la Gran Colombia como una forma de desarrollo económico integral de toda la región.

El exgobernador del Zulia fue recibido por el director de NAD, Julio Reyes, con quien compartió su visión sobre lo que debe ser su actividad como diputado a la Asamblea Nacional.

Foto: Xiomara Solano

“Tomándole la palabra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, debemos retomar la alianza de la Gran Colombia, para la activación de los acuerdos binacionales en las áreas agrícolas, agroindustrial, portuarias, acuíferas y energéticas. El presidente Nicolás Maduro así lo ha entendido y respaldado al presidente Petro en esa importante tarea, por lo que ahora todos debemos abocarnos a esa tarea desde la Asamblea Nacional como una institución fundamental para promover y defender los intereses del país”.

Arias Cárdenas pidió votar en tubo por Luis Caldera y todos los candidatos del Gran Polo Patriótico para tener un nuevo gobernador que se alinee con los intereses del resto del país.

Sobre la imposición de nuevas sanciones contra Venezuela, sostuvo que representan un crimen que afecta a toda la población, pero sobre todo a los más necesitados. “Las sanciones nos obligan a establecer convenios binacionales y multilaterales que permitan abrir espacios de intercambio con China y el resto de los países con grandes demandas energéticas.

Como candidato en la lista nacional del PSUV, comentó seguir por el territorio nacional escuchando las propuestas y los reclamos de la población, para servir como interlocutor hacia la solución de los problemas y el impulso del crecimiento económico en cada una de las potencialidades que el país posee.

Sobre su pasantía por el ejercicio diplomático en México, aseguró haber cumplido con una gestión muy positiva a favor del país y de los venezolanos en el exterior, dejando claro que las investigaciones avanzan de manera imparcial y apegadas a la justicia.

