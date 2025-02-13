Martes 26 de agosto de 2025
Asamblea Nacional aprobó Proyecto de Ley de Desarrollo de las 7T

Se espera que estos procedimientos económicos ayuden a eliminar la dependencia del petróleo

Por A Vargas

Foto: Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión y por mayoría calificada, el Proyecto de Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Nacional de las 7 Transformaciones (7T) 2025-2031.

El diputado Jesús Faría (PSUV-Nacional) afirmó que este proyecto responde a las directrices económicas del Plan de las Siete Transformaciones, creado por el presidente de la República, Nicolás Maduro ante “las políticas de injerencia y agresión a la patria con la intención de derrocar al Gobierno Bolivariano”.

“Este programa de grandes transformaciones de la nación tiene un punto fundamental en el ámbito de la economía (…) dejar el modelo rentista petrolero y darle continuidad a lo dicho por el Comandante Hugo Chávez (en el Plan de Patria) de dar el mayor esfuerzo para elevar la productividad del trabajo, sustituir las importaciones, modernizar la economía en función de dar bases sólidas a la nación con la participación activa de la clase obrera venezolana”, indicó.

En tal sentido, destacó que estos procedimientos económicos los llaman a eliminar la dependencia del petróleo, la sustitución de importaciones, la promoción de las exportaciones y monetizar la economía.

Objetivos que los orientan a “generar los ingresos para el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra patria (…), para consolidar un proceso de estabilidad política, convivencia pacífica y desarrollo integral de la nación”, concluyó Farías.

Con información de Últimas Noticias

