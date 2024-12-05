Asamblea Nacional espera aprobar las leyes de Presupuesto y Endeudamiento este jueves

La Asamblea Nacional abrirá este jueves 5 de diciembre en sesión ordinaria con la meta de aprobar en segunda discusión los proyectos de las Leyes de Presupuesto y Endeudamiento para el ejercicio económico y financiero del 2025.

Las mencionadas normas jurídicas autorizan al Estado venezolano a gastar y percibir los recursos financieros para la operación de la administración y la ejecución de políticas públicas.

El pasado martes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, realizó la presentación de ambos proyectos de ley, con aprobación en primera discusión, fijando un presupuesto anual para la nación de 906 mil 459 millones 117 mil 540 bolívares, o su equivalente en dólares es de 22 mil 661 millones 477 mil 939.

La sesión del parlamento iniciará a las 11:30 de la mañana en la sede del Palacio Legislativo Federal, para también discutir el proyecto de Ley de Creación de la Condecoración Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho en el marco del aniversario de la Batalla de Ayacucho (1824).

Noticia al Dia / Globovisión