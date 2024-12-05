Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Asamblea Nacional espera aprobar las leyes de Presupuesto y Endeudamiento este jueves

Asamblea Nacional espera aprobar las leyes de Presupuesto y Endeudamiento este jueves. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Asamblea Nacional espera aprobar las leyes de Presupuesto y Endeudamiento este jueves
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Asamblea Nacional abrirá este jueves 5 de diciembre en sesión ordinaria con la meta de aprobar en segunda discusión los proyectos de las Leyes de Presupuesto y Endeudamiento para el ejercicio económico y financiero del 2025.

Las mencionadas normas jurídicas autorizan al Estado venezolano a gastar y percibir los recursos financieros para la operación de la administración y la ejecución de políticas públicas.

El pasado martes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, realizó la presentación de ambos proyectos de ley, con aprobación en primera discusión, fijando un presupuesto anual para la nación de 906 mil 459 millones 117 mil 540 bolívares, o su equivalente en dólares es de 22 mil 661 millones 477 mil 939.

La sesión del parlamento iniciará a las 11:30 de la mañana en la sede del Palacio Legislativo Federal, para también discutir el proyecto de Ley de Creación de la Condecoración Orden Bicentenario Victoria de Ayacucho en el marco del aniversario de la Batalla de Ayacucho (1824).

Noticia al Dia / Globovisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase gran final del Torneo de Corpelec

Polisur sella su pase gran final del Torneo de Corpelec

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Noticias Relacionadas

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este lunes 22 de septiembre de…
Política

Venezuela se reunirá con Asociación de Estados del Caribe y CELAC para denunciar agresiones de EEUU

El encuentro reunirá a líderes mundiales para abordar temas como la desigualdad, la migración, el cambio climático y los conflictos armados en Ucrania, Palestina y el mar Caribe.
Al Dia

Pequeña Liga de Béisbol Judith de Negrette hará su debut oficial el 27 de septiembre

Su sede está ubicada en el Complejo Deportivo La Chamarreta de Circuvalación 3
Al Dia

Así se desarrollaron los castings para elegir a las candidatas al reinado infantil y reina de la feria en honor a la Chinita

El 27 de octubre es la presentación oficial de las candidatas al reinado infantil y el 31 será la elección Palacio de Eventos. Mientras que la reina será elegida el 1 de Noviembre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025