Así quedó el tarjetón electoral para los comicios del 27-Jul

Este jueves 19 de junio, se conoció la imagen del tarjetón electoral para las elecciones municipales del 27 de julio, que convocó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir a concejales y alcaldes.

El proceso de postulación de los candidatos, finalizó el pasado martes 17 de junio, así lo informó el presidente del CNE, Elvis Amoroso, durante una rueda de prensa.

Indicó que para el proceso municipal se nombrarán 2 mil 806 cargos, los cuales estarán divididos en 335 alcaldes, 2 mil 471 concejales que a su vez estarán conformados por 1.420 concejales por votación de lista, esto equivale el 60 %; 982 concejales por votación nominal, esta cifra equipara el 40 %; 69 concejales en representación de los pueblos indígenas.

Asimismo, indicó que para los comicios están convocados 21 millones 524 mil 126 electores.

