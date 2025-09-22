Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

Desde el auditorio "Chávez Vivo" del ayuntamiento sureño, tuvo lugar una convocatoria dirigida a fortalecer la propuesta de "Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el Estado Zulia", con el fin de emitir políticas públicas que prioricen la vida y el bienestar de los ciudadanos de la región occidental del país.

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró. Además, mencionó que "es importante crear normas de convivencia para seguir avanzando en esta sociedad".

En el auditorio estuvieron presentes las "Fuerzas Vivas" en competencia, organismos de Seguridad Ciudadana del Estado, Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Fuerza Motorizada, Concejo Municipal y el Clez, representantes de los Circuitos Comunales y afines.

Por otra parte, Magdely Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), reconoció que "siempre es importante el apoyo que nuestros alcaldes nos puedan brindar para discutir los proyectos de ley y atender problemas sensibles para los ciudadanos".

Valbuena también precisó, que el tema de los motorizados "se empieza a ver con preocupación, esto se viene convirtiendo en un problema de seguridad de Estado y de salud pública, hay que tener sentido de responsabilidad cuando manejamos un vehículo y una moto también".

Noticia al Día / Nota de Prensa Alcaldía Bolivariana de San Francisco