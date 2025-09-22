Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.

Por José Gregorio Flores

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia
Autoridades municipales de San Francisco participaron en Consulta Pública de Ley que pretende regular el uso de motocicletas en el Zulia. Foto: Alcaldía de San Francisco.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde el auditorio "Chávez Vivo" del ayuntamiento sureño, tuvo lugar una convocatoria dirigida a fortalecer la propuesta de "Ley Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motocicletas en el Estado Zulia", con el fin de emitir políticas públicas que prioricen la vida y el bienestar de los ciudadanos de la región occidental del país.

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró. Además, mencionó que "es importante crear normas de convivencia para seguir avanzando en esta sociedad".

En el auditorio estuvieron presentes las "Fuerzas Vivas" en competencia, organismos de Seguridad Ciudadana del Estado, Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Fuerza Motorizada, Concejo Municipal y el Clez, representantes de los Circuitos Comunales y afines.

Por otra parte, Magdely Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), reconoció que "siempre es importante el apoyo que nuestros alcaldes nos puedan brindar para discutir los proyectos de ley y atender problemas sensibles para los ciudadanos".

Valbuena también precisó, que el tema de los motorizados "se empieza a ver con preocupación, esto se viene convirtiendo en un problema de seguridad de Estado y de salud pública, hay que tener sentido de responsabilidad cuando manejamos un vehículo y una moto también".

Noticia al Día / Nota de Prensa Alcaldía Bolivariana de San Francisco

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.
Principal

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

Rigurosamente limpios aquellos señores era diestros sacando el corazón de masa de las arepas
Al Dia

Fundación Nacional de la Gaita: Jóvenes y niños llevan el ritmo zuliano al estado Falcón

La Fundación con sede en Maracaibo, se compromete a seguir expandiendo su labor más allá de la región zuliana, destacando la gaita como patrimonio cultural venezolano
Zulia

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá anuncia cuentas oficiales para el Potazo Chiquinquireño 2025

La parroquia invita a la comunidad zuliana a participar con generosidad y fe

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025