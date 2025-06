Benjamín Rausseo anuncia una pausa en la política: "Me siento bataqueado"

A través de sus redes sociales, Benjamín Rausseo, conocido popularmente como "El Conde del Guácharo", anunció una pausa en su trayectoria política. El empresario, político, abogado, y excandidato presidencial y a la Gobernación del estado Anzoátegui, explicó desde su hotel en Punta Mata que esta decisión se debe al desgaste provocado por sus años de activismo.

"Con todo lo que ha pasado en estos tres años que he dedicado a la lucha política me siento en este momento bataquiado, pero no derrotado,", aseguró.

En el video publicado en su cuenta de Tiktok, el humorista manifestó que se cansó de luchar con "esta política".

"Me cansé de luchar con esta política, que no es con la que yo sueño, sino con una de respeto, con nuevos líderes que tengan nuevos ideales, que no se les aparte como gente enferma, con algo contagioso por pensar distinto”, expresó.

En este sentido, el empresario señaló que por eso ha decidido comenzar de cero. "Yo tengo la fuerza para arrancar de cero, voy a arrancar de cero como empresario porque yo sé producir, yo tengo toda la vida produciendo, puedo empezar de cero como abogado porque para eso estudié, puedo empezar de cero como cantante, como compositor o con mi personaje que es el Conde del Guácharo que sigue vivo y latente, el Conde del Guácharo me dio todo lo que yo soy y ese conde es de toda Venezuela", aseguró.

Asimismo, agradeció a quienes lo apoyaron durante estos tres años en el proyecto de carrera política y, por otro lado, confesó haber atravesado momentos difíciles e incluso episodios de depresión.

"Si me deprimí, sí me sentí mal, sí me hicieron mucho daño los ataques", puntualizó Rausseo.

También desmintió rumores sobre supuestas negociaciones con el gobierno para obtener un cargo. “Ni soy diputado ni gobernador, a trabajar desde cero, papá”, dijo Rausseo.

Noticia al Día