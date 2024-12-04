Buque ruso dispara señal contra helicóptero militar alemán

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, informó este miércoles de un incidente entre un buque ruso y un helicóptero de las Fuerzas Armadas alemanas en el mar Báltico, sin dar más detalles.

"Se trata de cables dañados que en realidad no se rompen así como así. Se trata de canales GPS interferidos, se trata de petroleros que eluden ilegalmente allí sanciones impuestas, se trata de incidentes en los que helicópteros, que también vienen de Alemania, son tiroteados de repente desde estos petroleros", dijo al referirse a las amenazas híbridas al margen de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.

Medios alemanes informaron posteriormente de que la tripulación de un barco ruso había disparado munición de señalización contra el helicóptero de las Fuerzas Armadas alemanas que se encontraba en una misión de reconocimiento.

La jefa de la diplomacia alemana subrayó que el mantenimiento de la paz requiere también "una mayor cooperación contra los ataques híbridos contra el orden de paz europeo, especialmente en la región del mar Báltico".

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del ministerio de Defensa, Michael Stempfle, rechazó comentar este incidente concreto, pero señaló que de vez en cuando se registran "infracciones de las normas en el mar o en el espacio aéreo".

"Entonces se trata de que la Marina o la Fuerza Aérea reaccionen al respecto de manera sensata, desescalando" y aseguró que "de hecho siempre trabajan de manera muy profesional".

En declaraciones a la agencia EFE, una portavoz de Defensa se limitó a señalar que "por razones de seguridad militar" de manera general e independientemente de posibles casos individuales no se facilita ninguna información sobre aspectos operativos.

La presencia del helicóptero en el Báltico tiene que ver con la intensificación de las patrullas en esta zona para vigilar oleoductos y cables de telecomunicaciones tras los repetidos ataques rusos contra infraestructuras sensible.

Noticia al Dia / Agencias