Cabello: En EEUU se levantan voces en rechazo al supuesto ataque militar en el Caribe

Durante la transmisión de su programa en Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello abordó las críticas que han surgido desde el Senado estadounidense respecto al uso de fuerza letal en operaciones marítimas, señalando que se cuestiona la ausencia de procedimientos convencionales como la intercepción y captura de embarcaciones, especialmente cuando no se ha presentado evidencia que justifique tales acciones.

Cabello comparó esta situación con una reciente operación antidrogas llevada a cabo por cuerpos de seguridad venezolanos en las costas del estado Falcón, donde se logró incautar más de tres mil seiscientos kilos de cocaína y detener a cuatro personas que actualmente colaboran con las autoridades.

Destacó que se trató de una acción ordenada, en la que se preservó la evidencia y se dio continuidad a las investigaciones.

En ese contexto, subrayó que este tipo de procedimientos, realizados sin el uso de armamento pesado ni destrucción, podrían generar reacciones en sectores de Estados Unidos, al evidenciar que es posible ejecutar operativos efectivos sin recurrir a medidas extremas.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando