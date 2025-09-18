Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Cabello: En EEUU se levantan voces en rechazo al supuesto ataque militar en el Caribe

Destacó que se trató de una acción ordenada, en la que se preservó la evidencia y se dio continuidad a las investigaciones

Por Andrea Guerrero

Foto: Con el Mazo Dando
Durante la transmisión de su programa en Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello abordó las críticas que han surgido desde el Senado estadounidense respecto al uso de fuerza letal en operaciones marítimas, señalando que se cuestiona la ausencia de procedimientos convencionales como la intercepción y captura de embarcaciones, especialmente cuando no se ha presentado evidencia que justifique tales acciones.

Cabello comparó esta situación con una reciente operación antidrogas llevada a cabo por cuerpos de seguridad venezolanos en las costas del estado Falcón, donde se logró incautar más de tres mil seiscientos kilos de cocaína y detener a cuatro personas que actualmente colaboran con las autoridades.

Destacó que se trató de una acción ordenada, en la que se preservó la evidencia y se dio continuidad a las investigaciones.

En ese contexto, subrayó que este tipo de procedimientos, realizados sin el uso de armamento pesado ni destrucción, podrían generar reacciones en sectores de Estados Unidos, al evidenciar que es posible ejecutar operativos efectivos sin recurrir a medidas extremas.

Internacionales

Una banda armada se lleva 6,2 millones de euros en oro de una fábrica en Hong Kong

El asalto, según informó este jueves el rotativo Wen Wei Po, tuvo lugar en la madrugada del miércoles en las dependencias de una empresa enclavada en el edificio industrial Fu Hang, en el número 1 de Hok Yuen Street East.
Al Dia

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este jueves 18 de septiembre de…
Zulia

Fundación Niños del Sol reabre este 18 de septiembre Escuela para Padres

La Fundación Niños del Sol, a través de su Centro de Orientación Familiar (COF), adscrito a la Alcaldía de Maracaibo,…
Nacionales

Este miércoles 17-Sep llegó nuevo vuelo con 185 venezolanos al país

En el grupo llegaron cinco menores de edad

