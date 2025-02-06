Cabello: ¡Nosotros vamos a defender a Venezuela a la hora que sea!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reafirmó este miércoles 5 de febrero, que hoy los soldados del 4 de febrero de 1992 que se encuentran listos para defender a la Patria a la hora que sea.

“Hoy esos compañeros, con la edad que nosotros tenemos, aquí estamos, esperando que se metan con Venezuela para defenderla, a la hora que sea”, expresó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando N° 514.

Asimismo, recordó que la juventud militar de aquella época, de la que él formó parte, se alzó contra el imperialismo que gobernaban en el país.

Por lo tanto, enfatizó que la edad no es una excusa para asumir la responsabilidad histórica que demanda la Patria.

Noticia al Día / VTV