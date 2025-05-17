Cabello pide estar “vigilantes” para que “no haya manifestaciones” el día de las elecciones

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, hizo un llamado este sábado 17 de mayo, a los militantes y simpatizantes del partido a estar “vigilantes” para que, tras el cierre de las mesas electorales el 25 de mayo, no haya “manifestaciones” como ocurrió en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

Durante un acto de campaña del partido gobernante en Mérida, mencionó que la oposición “ya intentó algo así” cuando “perdieron”.

"Ya ellos lo intentaron el 28 de julio, cuando perdieron. Debemos movilizar a todo el que haya que movilizar. Se debe atender a los adultos mayores para que vayan a votar con tranquilidad", aconsejó.

En ese sentido, Cabello señaló que tras las elecciones, se cerrarán las mesas, por lo que “hay que quedarse vigilante para evitar que haya manifestaciones de la oposición".

Noticia al Día / VTV