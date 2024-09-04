Canciller de Colombia: Petro, Lula, López Obrador y Nicolás Maduro, se reunirán este miércoles para “mediar y encontrar soluciones a la crisis en Venezuela"

Los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, Brasil, Lula Da Silva, y México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirán este miércoles 4 de septiembre para “mediar y encontrar soluciones a la crisis en Venezuela”, así lo informó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.
"Probablemente, el día de mañana miércoles, se pueda realizar una reunión de los tres presidentes y con el presidente Maduro, para expresarle sus posiciones y tener un diálogo entre la confidencialidad diplomática para encontrar soluciones", detalló el canciller.
Asimismo, dijo que en esa reunión "van a determinar sus posiciones de fondo, lo que no han querido es limitar la posibilidad de mediación y de facilitación porque se requiere que algunos países jueguen ese papel porque lo que suceda en Venezuela tiene implicaciones para Colombia y la región, pero siempre garantizando la soberanía".
Lee también: Colombia y Brasil expresan "preocupación" por orden de detención contra González Urrutia
Noticia al Día