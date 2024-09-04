Canciller de Colombia: Petro, Lula, López Obrador y Nicolás Maduro, se reunirán este miércoles para “mediar y encontrar soluciones a la crisis en Venezuela"

Los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, Brasil, Lula Da Silva, y México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirán este miércoles 4 de septiembre para “mediar y encontrar soluciones a la crisis en Venezuela”, así lo informó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.

"Probablemente, el día de mañana miércoles, se pueda realizar una reunión de los tres presidentes y con el presidente Maduro, para expresarle sus posiciones y tener un diálogo entre la confidencialidad diplomática para encontrar soluciones", detalló el canciller.

Asimismo, dijo que en esa reunión "van a determinar sus posiciones de fondo, lo que no han querido es limitar la posibilidad de mediación y de facilitación porque se requiere que algunos países jueguen ese papel porque lo que suceda en Venezuela tiene implicaciones para Colombia y la región, pero siempre garantizando la soberanía".

#NoticiaW | El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que mañana se reunirían los presidentes de Colombia, México y Brasil con Nicolás Maduro para mediar y encontrar soluciones a la crisis política en Venezuela. pic.twitter.com/RnnOh6A05B — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 4, 2024

