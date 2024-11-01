Canciller Murillo a su par venezolano: “La diplomacia requiere respeto mutuo”

Este jueves 31 de octubre, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseveró que la postura del gobierno de Gustavo Petro sobre las elecciones en Venezuela, sigue siendo clara y aseguró que la diplomacia requiere "equilibrio y respeto mutuo".

“La diplomacia requiere equilibrio y respeto mutuo. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado, y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países”, escribió al responder a la crítica del canciller venezolano Yvan Gil sobre la posición de las autoridades de la nación neogranadina sobre los resultados de los comicios del pasado 28 de julio.

Murillo pidió el pasado miércoles la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025. «De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados”, escribió.

Noticia al Día / Unión Radio