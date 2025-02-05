Capriles llama a votar el 27-Abr: Con la abstención nunca hemos logrado algo

Este miércoles, Henrique Capriles Radonski, llamó a participar en las elecciones del próximo 27 de abril, cuando se renovarán cientos de cargos entre gobernadores y diputados regionales y al Parlamento nacional, en un claro desafío a la posición de la opositora María Corina Machado de abstenerse en dichos comicios.

En un audio difundido por su canal de Whatsapp, el político expuso sus argumentos.

"Alguien diría por allí, votamos y nos robaron (las elecciones), pero si no hubiéramos votado no tendríamos la legitimidad que tenemos hoy internamente en el país, sino en el mundo. ¿Cuál hubiera sido la realidad si el 28 de julio no hubiéramos presentado un candidato no hubiésemos votado? como hicimos en el año 2018, como hemos vivido esta historia en otras oportunidades… con la abstención nunca hemos logrado algo, jamás", agregó.

"No se logra absolutamente nada quedándose en la casa, no alzando la voz, agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales no pasa de allí. Yo respeto al que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar y allí me anoto yo, los que no vamos nunca mas a abstenernos. Precisamente la manera de reivindicar el 28 de julio, de protestar por lo que pasó el 28J en con lo que más le duele a este Gobierno", dijo Capriles en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Machado dijo el lunes que en Venezuela no procede ir a nuevas elecciones hasta que no se respete el triunfo que, la oposición afirma, obtuvo Edmundo González en los comicios del 28 de julio pasado.

Pero Capriles señaló que no acompañará la abstención como lo planteó la líder de Vente Venezuela.

