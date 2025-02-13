Martes 26 de agosto de 2025
Nacionales

Chevron recortará hasta un 20% de su personal

Los resultados trimestrales que se publicaron recientemente, no alcanzaron las expectativas de los analistas

Por Christian Coronel

Chevron recortará hasta un 20% de su personal
La petrolera estadounidense Chevron anunció este miércoles 12 de febrero que recortará entre un 15% y un 20% de su personal, en línea con su plan de minimizar costes estructurales por un valor de entre 2.000 a 3.000 millones de dólares.

"Este plan de recortes comenzará este 2025 y finalizará a finales de 2026, pero la compañía asegura que tendrá cierto «impacto residual» a partir de 2027″, aseguró la petrolera en un comunicado.

«Chevron está tomando medidas para simplificar nuestra estructura organizacional, ejecutar con mayor rapidez y eficacia y posicionar a la empresa para una competitividad más fuerte a largo plazo», expresó el vicepresidente de la empresa, Mark Nelson.

Por otra parte, Nelson insistió en que desde la empresa no se toman estas medidas «a la ligera» y que apoyarán a sus empleados durante el proceso de despido.

«Un liderazgo responsable exige tomar estas medidas para mejorar la competitividad a largo plazo de nuestra empresa para nuestra gente, nuestros accionistas y nuestras comunidades».

A finales de 2023, la compañía empleaba a más de 45.000 personas y ya entonces manifestó sus previsiones de recortes en la plantilla para los próximos dos años, según recoge el diario The New York Times (NYT).

Los resultados trimestrales de la petrolera, que se publicaron recientemente, no alcanzaron las expectativas de los analistas. La compañía ganó un acumulado 17.661 millones de dólares en 2024, un 17,3% menos que en el ejercicio inmediatamente anterior.

Noticia al Dia / Banca y Negocios

