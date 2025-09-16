CLEZ instala segundo período de sesiones 2025 y trabaja en la aprobación de la ley especial sobre regulación del uso de motos en el Zulia

Las autoridades del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) iniciaron este martes 16 de septiembre el segundo período de sesiones correspondiente al año 2025, en el que se busca la aprobación de la ley de atención integral al paciente oncológico, la ley de prevención, seguridad y defensa ciudadana y la normativa especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en la región.

La instalación de este segundo ciclo de sesiones ordinarias estuvo encabezado por la diputada Magdelis Valbuena, presidenta del CLEZ junto a Glenis Semprún, vice presidenta del CLEZ y los legisladores Maribel Briceño, José Sierra, Hebert Chávez, Bladimiro Colina y Henry Ramones, entre otros, quienes manifestaron su apoyo irrestricto al presidente Maduro por los ataques en su contra desde EE.UU.

Durante una breve rueda de prensa, la primera autoridad del CLEZ informó que la Ley de Atención Integral al Paciente Oncológico, la cual se enfoca en brindarle protección al paciente con enfermedades terminales (propuesta por la diputada Egda Vilchez), ya fue aprobada en primera discusión. Agregó que ahora le toca el turno a la ley de prevención, seguridad ciudadana y defensa.

"Estamos convencidos de que hay mucho que hacer y hoy con el apoyo que tenemos del presidente Nicolás Maduro Moros, podemos tener un Zulia económico, productivo y podamos transformar cada municipio en un espacio más humano", agregó la presidenta del CLEZ.

En este sentido, indicó que entre las normativas que más requieren ser sancionadas destaca la ley especial sobre regulación complementaria del uso de motocicletas en el Zulia, y la instalación de las diferentes mesas de trabajo, con el fin de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad que quieran sumarse a esta iniciativa que pretende evitar o por lo menos disminuir accidentes viales.

Asimismo, la legisladora hizo énfasis en aprobar la ley de prevención, seguridad ciudadana y defensa para la unidad e integridad territorial del estado Zulia y la ley de transferencia de gestión y administración de bienes y servicios del poder ejecutivo estadal al poder popular, en trabajo unificado con las comunas y los voceros y voceras del poder popular.

Para finalizar, Valbuena resaltó que el parlamento regional tomó postura ante los recientes acontecimientos en el municipio San Francisco, tras la explosión registrada en la fábrica de fuegos artificiales, destacando que de manera unánime se declaró en sesión permanente para respaldar al Gobernador Luis Caldera en todas las acciones necesarias, incluyendo la aprobación de créditos adicionales para atender la emergencia.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Wilberth Marval.