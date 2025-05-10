CNE afirma que simulacro inició con normalidad

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, afirmó este sábado que el simulacro electoral inició con total normalidad en todo el país, con el 100 por ciento de la apertura de los centros de votación para participar y que se prevé que estén activos hasta las 6 de la tarde.

En contacto telefónico con VTV, Quintero explicó que este simulacro es una parte esencial dentro del cronograma de cara a los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo, donde eligen 569 cargos: 285 para la Asamblea Nacional en 88 circunscripciones electorales; 24 cargos a gobernador incluyendo el de la Guayana Esequiba- y 260 para los consejos legislativos en 92 circunscripciones.

Recordó que la actividad de este sábado permite al CNE poder evaluar el funcionamiento del sistema electoral, la operatividad técnica y logística, así como las fases del proceso. Agregó que también se pone en práctica los protocolos de emergencia en dado caso que ocurra alguna eventualidad.

Enfatizó que, de querer participar en el simulacro, hay activos más de mil 100 centros electorales en todo el país y que puede acudir a cualquiera para ejercer su derecho y familiarizarse con la herradura. Es decir, no es necesario que acuda a donde está inscrito para estar en esta jornada.

Carlos Quintero también dijo que se ve el correcto funcionamiento de las máquinas, la plataforma de totalización, verificar el sistema de telecomunicaciones que permite el envío de la data, al igual que se observará la ejecución de los protocolos del personal habilitado para la jornada.

Dijo que el CNE ya lleva el 47% de las auditorías junto a los partidos políticos y señaló que para este simulacro hay más de 46 mil personas activas en la jornada.

Adelantó que el cronograma lleva ya un 80% de ejecución, al tiempo que recalcó que el CNE tiene habilitado un canal en Telegram donde difunde información.

Noticia al Día/Información de Unión Radio