CNE despliega más de 490 mil funcionarios "a la orden del voto" para las elecciones del domingo 25-May

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó este miércoles que se desplegaron más de 490 mil funcionarios "a la orden del voto" en todo el territorio en el marco de las elecciones del próximo domingo 25 de mayo.

Carlos Quintero, vicepresidente del CNE. Foto: Captura de pantalla

"Está la Operación República acto muy especial que da inicio a todo el despliegue radial para la toma de los centros de votaciones, pero también tenemos desplegados personal del ministerio de Interior, Justicia y Paz, personal de Corpoelec, del ministerio de Educación, personal de PDVSA y todos los entes que han venido haciendo vida en el Comité Logístico Nacional", dijo.

En una rueda de prensa invitó a los ciudadanos a participar y "fortalecer la democracia" en los comicios que elegirán a los próximos diputados a la Asamblea Nacional y gobernadores.

Quintero reiteró que el CNE activará más de 27 mil mesas de votación en todo el país para que los venezolanos "pueda expresarse el día domingo de manera soberana, de manera pacífica".

El rector del ente comicial recordó que el proceso electoral iniciará el domingo, 25 de mayo a las 06:00 de la mañana con la apertura de los centros de votación a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los comicios

Durante el inicio del despliegue de la "Operación República", Quintero exaltó que para el próximo lunes 26 de mayo, Venezuela amanecerá con autoridad constitucional en la Guayana Esequiba con la elección, por primera vez, de un gobernador, ocho diputados a la Asamblea Nacional (AN) y siete a los consejos legislativos.

Al tiempo que reiteró que este domingo se celebran dos elecciones en un mismo proceso, donde se van a elegir 569 cargos en todo el territorio nacional, para escoger a 285 diputados a la AN, que asumirán el nuevo periodo constitucional 2026-2031.

Igualmente, se elegirán 260 diputados a los consejos legislativos y 24 gobernadores.

Noticia al Día/Con información de UR/Globovisión