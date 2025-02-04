Domingo 17 de agosto de 2025
Política

Comunistas piden a Maduro liberar presos tras comicios "tal como hizo con estadounidenses"

Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de crisis desatada tras el controvertido triunfo de Maduro, de las que "casi 1.900″ han sido excarceladas "con medidas cautelares", de acuerdo a la Fiscalía

Por Andrea Guerrero

Comunistas piden a Maduro liberar presos tras comicios
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) pidió este martes 4 de febrero a Nicolás Maduro -investido para un tercer mandato, tras su cuestionada reelección- liberar a los "cientos" de ciudadanos que, según la formación, fueron detenidos "arbitrariamente" luego de los comicios presidenciales del pasado julio, "tal como hizo" con los seis estadounidenses entregados el pasado viernes al enviado especial del presidente Donald Trump.

"Si se liberaron a esos ciudadanos que (…), según el Gobierno, estaban implicados en planes conspirativos, también deben liberarse a cientos de venezolanos y venezolanas que hoy están presos por protestar", dijo Yul Jabour, miembro del PCV.

Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de crisis desatada tras el controvertido triunfo de Maduro, de las que "casi 1.900″ han sido excarceladas "con medidas cautelares", de acuerdo a la Fiscalía.

Jabour rechazó que, mientras se liberan a ciudadanos extranjeros, hoy "venezolanos y venezolanas" sigan "presos sin que se les pueda garantizar sus derechos", como tener -señaló- una "asistencia jurídica debida".

Los seis norteamericanos fueron liberados el pasado viernes tras la visita a Caracas del enviado especial de Trump, Richard Grenell, quien se reunió con Maduro, y ese mismo día regresaron a su país en un avión junto al funcionario estadounidense, lo que fue inmediatamente celebrado por el gobernante republicano.

Jabour criticó que estas liberaciones se hayan dado "sin que se dé una información real al pueblo venezolano" sobre el porqué y "a cambio de qué", tras unas conversaciones entre delegaciones de ambos países celebradas, según el comunista, "sin explicación".

Luego del encuentro de Maduro con Grenell en el Palacio de Miraflores -sede del Gobierno-, la Administración chavista explicó en un comunicado que uno de los "diversos temas de interés para ambos países" abordados fue la situación de "ciudadanos estadounidenses incursos en delitos en territorio nacional", así como la migración y el impacto "negativo" de las sanciones económicas.

En ese pronunciamiento, Caracas expresó su disposición a mantener "canales diplomáticos abiertos" con EE.UU., país al que Maduro "planteó la construcción" de una "agenda cero para un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales", rotas desde 2019.

Washington, que reiteró el mismo viernes que no reconoce a Maduro como presidente, había aclarado previamente que la misión de Grenell era "muy específica" y tenía como objetivo conseguir la liberación de estadounidenses detenidos, así como lograr que Caracas acepte vuelos de deportación de migrantes indocumentados, lo que Trump dijo luego que fue acordado. 

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

Choque en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

Choque en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Internacionales

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

Algunas carreteras se han visto afectadas por la caída de vegetación y tendido eléctrico, pero el caso más grave fue el desbordamiento del río Blanco
Zulia

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

La diputada era considerada una de las voces más representativas del pueblo wayuu dentro del Parlamento Indígena.
Al Dia

Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea
Política

Frank Carreño al asumir la alcaldía: "Desde hoy Cabimas dejará de ser una Cenicienta"

El alcalde busca desde hoy recuperar la planta de asfalto para la sustitución de colectores y el asfaltado de las calles, así como el fortalecimiento del servicio de aseo urbano.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025