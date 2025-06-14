Continúa el Taller de las 7T con enfoque territorial y estratégico

Este sábado 14 de junio continúa el desarrollo del Taller de las Siete Transformaciones (7T) para la acción transformadora, un espacio de articulación institucional que reúne a gobernadoras, gobernadores, ministras y ministros, con el fin de alinear sus gestiones a los lineamientos estratégicos del Ejecutivo Nacional.

La jornada mantiene como eje central el fortalecimiento del socialismo territorial y el abordaje coordinado de áreas fundamentales como salud, educación, servicios públicos, turismo, cultura, comunicación, tecnología, ciencia, entre otras áreas.

Desde el Hotel Humboldt, en Caracas, la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, y el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, lideran este segundo día de actividades.

La dinámica forma parte de un proceso intensivo que inició el día anterior bajo la orientación de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien destacó la importancia de adaptar la gestión gubernamental a las realidades territoriales mediante herramientas metodológicas concretas.

También, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró la jornada del viernes donde reiteró el llamado a una acción directa en el territorio, con la consigna “menos escritorio, más territorio”. Destacó la necesidad de conformar liderazgos colectivos y equipos de trabajo arraigados en las comunidades, capaces de impulsar las siete líneas de transformación.

Estos encuentros ha contado con la participación de autoridades del alto gobierno, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; la diputada Cilia Flores; el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez; el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, entre otros.

También se suman representantes de los poderes públicos y de entidades locales, así como ministros y ministras, los gobernadores y gobernadoras que presentan ponencias técnicas vinculadas a los vértices del plan 7T, como la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez; y el jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, junto a otros integrantes.

La jornada forma parte de la implementación de la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las Siete Transformaciones, instrumento legal que orienta la ruta hacia un modelo de Estado Comunal, con visión productiva, inclusiva y soberana. La planificación continúa con la meta de consolidar nuevas formas de liderazgo público en armonía con el desarrollo integral del país.

