Cumbre de presidentes del Mercosur busca aprobar el acuerdo comercial con la Unión Europea

Con el objetivo de establecer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y prepararse para la incorporación de nuevos miembros asociados, el Mercosur celebra en Montevideo, Uruguay, su 65ª cumbre.

Los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está en la etapa final de adhesión plena, se reúnen en la sede del bloque situada en la costa de la capital uruguaya, con vistas al Río de la Plata.

Se trata de la primera ocasión en la que Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Santiago Peña, Luis Lacalle Pou y Luis Arce asistan conjuntamente a una cumbre de presidentes de los Estados miembros del Mercosur, ya que el mandatario argentino no participó en la edición anterior.

Además, esta cumbre marca la despedida de Lacalle Pou, ya que el próximo 1 de marzo transferirá la presidencia de su país a Yamandú Orsi, quien fue elegido como el próximo mandatario de Uruguay. Orsi aceptó acompañar a Lacalle después de ser invitado por el actual presidente tras ganar la segunda vuelta de las elecciones.

En la agenda de la reunión se destaca la negociación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado uno de los puntos principales.

La cumbre dio inicio este jueves con una reunión de los ministros de Economía y Hacienda, así como de los presidentes de los bancos centrales de los Estados miembros del bloque, junto con la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común.

