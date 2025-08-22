Delcy Rodríguez acusa a la DEA de ser el "mayor cartel de drogas" que existe en el mundo

Este jueves 21 de agosto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó a la Administración de Control de Estados Unidos (DEA), de ser el "mayor cartel de drogas" que existe en el mundo, luego de que el director de ese organismo, Terry Cole, atribuyera a Venezuela con organizaciones armadas ilegales colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que introducen droga en EE. UU..

"El director de la DEA, Terry Cole, conoce en profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan", señaló la funcionaria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez indicó que en el informe ‘National Drug Threat Assessment’ de 2024 y 2025, que elabora la propia DEA, no se menciona a Venezuela "como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos".

"Este grosero ardido procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano", añadió.

La vicepresidenta sostuvo que el país sabrá defender con "firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo".

