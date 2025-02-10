Delcy Rodríguez arriba a la India para participar en semana de la energía: Comenzará a partir del 11 al 14 de febrero

Este lunes 10 de febrero, la vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Nueva Delhi en la India para participar en la semana de la energía.

Este encuentro se debe a revisar temas de la agenda bilateral con el país asiático. La semana de la energía se realizará del 11 al 14 de febrero con la participación de más de 75 mil expertos y actores del sector energético de al menos 120 países.

Se pudo conocer que la vicepresidenta fue recibida por una delegación del Gobierno de la India y la embajadora de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez.

Rodríguez, en nombre del presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, expondrá y compartirá el modelo venezolano y cómo, en medio de bloqueos criminales, el país se abre paso como un actor clave en el mercado energético del mundo.

India y Venezuela siempre han disfrutado de relaciones cordiales y de hermandad. Existe una similitud de opiniones sobre importantes asuntos internacionales, políticos y económicos. Además de promover activamente las relaciones bilaterales, los dos países cooperan en foros multilaterales para el desarrollo de sus países.

Noticia al Día / VTV