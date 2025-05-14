Desde la AN seguiremos impulsando el desarrollo de nuestra región: Liuba Colmenares y Desiree Fernández, candidatas por el PSUV para el circuito 6 del Zulia

Garantizar la ejecución de leyes que permitan desarrollar los proyectos en materia social que desde hace muchos años se encuentran paralizados sin beneficiar al estado Zulia, es la misión de las candidatas por el PSUV Liuba Colmenares y Desiree Fernández para el circuito seis que agrupa las parroquias Raúl Leoni, Chiquinquirá, Caracciolo Parra Pérez, Santa Lucía, Bolívar de Maracaibo.

Colmenares, quien es una destacada profesora de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo y miembro de la directiva del PSUV en la región, manifestó que su candidatura lleva una serie de propuestas legislativas en función de generar un mejor bienestar a las comunidades más necesitadas de estas cinco populosas parroquias marabinas, desasistidas a su juicio por los gobernantes de turno.

Enfatizó que su postulación va de la mano y en apoyo irrestricto al alcalde "tawala" del municipio Mara, Luis Caldera, candidato por el PSUV para la Gobernación del Zulia, a quien considera super calificado para administrar los recursos del estado vía situado constitucional, por la exitosa gestión pública que viene desempeñando en la referida localidad por 20 años, mejorando la calidad de vida de sus pobladores.

"Somos vehículos para garantizar el triunfo de nuestro candidato "tawala" Luis Caldera, la mejor opción que tenemos para ganar la Gobernación del Zulia. Por eso y en respaldo a su postulación, llevamos una serie de propuestas en materia legislativa para que se cumplan los planes y proyectos para la región zuliana que tienen años engavetados y que nunca se han ejecutado", dijo Liuba Colmenares.

Colmenares aseguró que Mara por muchos años fue considerado uno de los municipios más pobres del país y que durante 20 años ininterrumpidos de gestión que tiene Luis Caldera, es innegable el cambio de vida que han tenido sus habitantes desde que gozan de servicios públicos como agua potable por tubería, electricidad, gas doméstico, además de la construcción de escuelas, comedores y ambulatorios.

Noticia al Día / José Gregorio Flores