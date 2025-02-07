Designan a Diosdado Cabello como Secretario General del Psuv

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves 6 de febrero la creación de la Secretaría General del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), instancia que estará dirigida por Diosdado Cabello.

Este anuncio fue realizado en la clausura de la Plenaria Extraordinaria del Congreso del Psuv junto con la organización de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), luego de tres días de intenso debate, el cual transcurrió con el análisis sobre la importancia de conocer en profundidad a las 7T.

En su discurso, el jefe de Estado designó a Héctor Rodríguez como vicepresidente del Psuv para el Bloque Histórico.

Por otro lado, acotó que dentro de 10 días deberán entregar el plan principal de transformaciones en las gobernaciones a la luz del plan de gobierno 7T.

Asimismo, comentó que se realizarán asambleas de base en todo el país los días 22 y 23 de febrero para elegir a los candidatos y candidatas que se postularán a las elecciones del 27 de abril.

Seguidamente, Maduro señaló que para la comisión electoral nacional del Psuv del 27 de abril estarán Pedro Infante, Clara Vidal, Julio León Heredia, Grecia Colmenáres, Nahúm Fernández, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello.

Noticia al Día / VTV