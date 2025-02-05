Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Designan a Julio León Heredia como ministro de Agricultura Productiva y Tierras

Heredia ha sido gobernador del estado Yaracuy en cuatro oportunidades

Por Andrea Guerrero

Designan a Julio León Heredia como ministro de Agricultura Productiva y Tierras
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este miércoles 5 de febrero a Julio León Heredia como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

El jefe de Estado aseguró que León Heredia ha realizado un gran trabajo tras desempeñarse como gobernador del estado Trujillo. 

"Del Yaracuy a las Grandes Ligas", comentó el jefe de Estado luego de su nombramiento.

Cabe destacar que Heredia ha sido gobernador del estado Yaracuy en cuatro oportunidades.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres muertos y nueve heridos dejó tiroteo en club nocturno de Nueva York

Vinculan el suceso a la violencia de pandillas
Zulia

Dos nuevas ondas tropicales entrarán al país esta semana: Pronostican lluvias en áreas del Lago de Maracaibo este lunes 18-Ago

Durante esta semana es probable se mantenga la nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional ante el período lluvioso
Deportes

Murió Julio César León, el primer ciclista olímpico de Venezuela

Tenía 100 años
Al Dia

Primeros sondeos en las elecciones de Bolivia arrojan una segunda vuelta entre Quiroga y Paz

El resultado, preliminar y no oficial, deja fuera de carrera a la izquierda por primera vez en 20 años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025