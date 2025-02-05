Designan a Julio León Heredia como ministro de Agricultura Productiva y Tierras

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este miércoles 5 de febrero a Julio León Heredia como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

El jefe de Estado aseguró que León Heredia ha realizado un gran trabajo tras desempeñarse como gobernador del estado Trujillo.

"Del Yaracuy a las Grandes Ligas", comentó el jefe de Estado luego de su nombramiento.

Cabe destacar que Heredia ha sido gobernador del estado Yaracuy en cuatro oportunidades.

Noticia al Día / VTV