Designan a Julio León Heredia como ministro de Agricultura Productiva y Tierras

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este miércoles 5 de febrero a Julio León Heredia como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.
El jefe de Estado aseguró que León Heredia ha realizado un gran trabajo tras desempeñarse como gobernador del estado Trujillo.
"Del Yaracuy a las Grandes Ligas", comentó el jefe de Estado luego de su nombramiento.
Cabe destacar que Heredia ha sido gobernador del estado Yaracuy en cuatro oportunidades.
Noticia al Día / VTV