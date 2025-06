Detienen al exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz

El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó su esposa, Leynys Malavé.

"Hoy a las nueve de la mañana me escribió informándome que había sido detenido en el estado Portuguesa por el Sebin. Fue la última vez que tuve contacto con él", explicó Malavé en un live en su cuenta de Instagram.

A su vez, comentó: "Me dijo que no me preocupara, que solo le iban a hacer una entrevista y como no había hecho nada lo iban a soltar".

Díaz fue gobernador de Nueva Esparta en el período 2017-2021. Malavé aseguró que está en la sede de la ZODI del estado Portuguesa.

Noticia al Dia