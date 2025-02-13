Diosdado Cabello: 17 de los 190 venezolanos deportados de Estados Unidos tienen cuenta pendiente con la justicia

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles 12 de febrero que solo 17 de los 190 venezolanos deportados de Estados Unidos "tienen alguna cuenta pendiente con la justicia".

"No hay ni uno solo de los que vino con antecedentes de estar vinculados al Tren de Aragua, ni uno solo. Solo los 17 tienen alguna cuenta pendiente con la justicia", indicó.

Cabello, resaltó, en el programa Con El Mazo Dando número 515, que la mayoría de esas cuentas tienen que ver en los años 2010, 2012, 2015, 2018.

Asimismo, dijo que todo aquel que esté pendiente con algún organismo de los que fueron deportados está ante ellos para que se hagan responsables de sus actos.

"Cada uno que tenía una investigación en el CICPC, lo tiene el CICPC, los que tenían problemas con la Policía Nacional, los tiene la Policía Nacional", comentó.

Además, recalcó que para la deportación se armó un equipo para recibirlos como seres humanos y fueron "atendidos amorosamente".

Noticia al Día / VTV