Diosdado Cabello anunció la detención de tres extranjeros: "Si vienen a conspirar, los vamos a agarrar"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este miércoles 21 de mayo de 2025, la captura de un grupo de extranjeros.

"Si vienen a conspirar, los vamos a agarrar", así lo informó durante el programa número 527 "Con el Mazo Dando", transmitido por el canal VTV.

Además, advirtió que entre los detenidos se encuentran un albanés, un argentino, un búlgaro y un español.

"El albanés tenía tres teléfonos, esos tenían oro puro; no sé todavía cómo están los teléfonos… del argentino y del español", expresó.

Noticia al Día