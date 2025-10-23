Diosdado Cabello: Aquí combatimos la droga sin matar a nadie

Durante una alocución la noche de este miércoles 22 de octubre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó que en el país se combate el narcotráfico sin recurrir a la violencia letal.

Cabello informó sobre la incautación de 30 kilos de cocaína ocultos en bolitas de comida para perros, y destacó la eficacia de los canes entrenados para detectar sustancias ilícitas. “Nuestros perros están preparados. Son expertos”, afirmó.

El dirigente señaló que los narcotraficantes recurren a métodos cada vez más sofisticados para ocultar la droga, pero aseguró que en Venezuela se realiza un trabajo riguroso: “Aquí capturamos a quienes transportan la droga, los presentamos ante la justicia y destruimos la sustancia incautada”.

En contraste, criticó que en otros países, como Panamá, los cargamentos decomisados sean enviados a Estados Unidos para su incineración. “Nosotros la quemamos aquí, de inmediato”, puntualizó.

Noticia al Día / VTV