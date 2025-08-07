Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Este jueves 7 de agosto, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el Cartel de los Soles es un "invento" de Estados Unidos, luego de que Washington, que asegura está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro, lo señalara como una organización terrorista.

"El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles", dijo Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario venezolano sostuvo que el "mayor cartel" está en Estados Unidos.

"Está la DEA ( Administración de Control de Drogas de EE.UU.), eso no tiene competencia con nadie, pero el Cartel de los Soles es una mentira de ellos, una mentira, una gran mentira para manipular", insistió.

El pasado 25 de julio, Estados Unidos señaló al Cartel de los Soles como una organización terrorista.

El Gobierno del presidente Donald Trump aseguró además que este grupo apoya al Cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que recientemente también fueron señaladas como "terroristas" por EE.UU.

Oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica

La Oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica explicó entonces que la decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas permitirá que EE.UU. use "todos los recursos a su disposición para impedir que el presidente Nicolás Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio".

Washington asegura que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, explicó el Departamento de Tesoro en un comunicado.

Bajo el primer mandato de Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia presentó formalmente cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios de su Gobierno por tráfico de drogas y "narcoterrismo".

Los cargos nombraban a Maduro como "líder" del llamado Cartel de los Soles y lo señalan a él y a varios de sus allegados políticos de llevar a cabo una red de corrupción gubernamental que "facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos".

Según la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentaron los cargos, Maduro negoció el envío de "toneladas" de cocaína producidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que proporcionó armas militares. También se le acusa de coordinar "asuntos exteriores" con Honduras y "otros países" para facilitar el tráfico de drogas en "gran escala".

Noticia al Día / EFE