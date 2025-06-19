Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Diosdado Cabello convoca marcha en Caracas contra el sionismo israelí este jueves 19 de junio

La convocatoria, prevista entre las 12:00 m y la 1:00 p. m., busca —según Cabello— “marchar por la paz”, en medio de un contexto internacional marcado por la creciente tensión entre Irán e Israel

Por Andrea Guerrero

Diosdado Cabello convoca marcha en Caracas contra el sionismo israelí este jueves 19 de junio
Foto: VTV
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció este miércoles 18 de junio, que se realizará una movilización este jueves en Caracas en respaldo a la República Islámica de Irán y en rechazo al sionismo israelí.

La convocatoria, prevista entre las 12:00 m y la 1:00 p. m., busca —según Cabello— “marchar por la paz”, en medio de un contexto internacional marcado por la creciente tensión entre Irán e Israel.

“Más allá de la necesaria y oportuna respuesta que ha dado Irán, nosotros vamos a marchar por la paz”, expresó durante su programa semanal Con el Mazo Dando.

Cabello alertó sobre los riesgos de una escalada global del conflicto, y advirtió que sería un “error terrible” si la Unión Europea decide involucrarse en una guerra contra Irán, sugiriendo que Estados Unidos tampoco podría evitar ser afectado directamente en un eventual escenario bélico.

“La guerra será global… ¡dejen al mundo en paz!”, sentenció.

Noticia al Día / VTV

