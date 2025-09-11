Diosdado Cabello: Enemigo que pise suelo venezolano se va a encontrar con un pueblo unido

Durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó que cualquier persona que llegue al país se encontrará con una ciudadanía cohesionada y firme en defensa de su soberanía.

Cabello enfatizó que frente a los adversarios no habrá concesiones, y que la resistencia venezolana está preparada para sostenerse incluso por un siglo si fuese necesario. Al referirse al curso de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria, impulsado por la Juventud del Psuv (Jpsuv), aseguró que la moral del pueblo venezolano es inquebrantable ante las amenazas externas, especialmente las provenientes de Estados Unidos.

Asimismo, destacó que la defensa nacional se manifestará en todos los espacios, con una presencia multiplicada de ciudadanos comprometidos. “Donde haya uno, surgirán dos o tres más”, expresó, subrayando la necesidad de respeto hacia Venezuela y el rechazo a la cobardía.

En la edición número 542 del programa, Cabello detalló las actividades formativas incluidas en el entrenamiento juvenil, como prácticas con fusiles en distintas modalidades, manejo de explosivos, técnicas de rápel y orientación tanto diurna como nocturna.

Subrayó que Venezuela cuenta con un modelo propio de resistencia, basado en la unidad y la preparación constante. Finalmente, desestimó las críticas provenientes de sectores de la derecha radical, señalando que las burlas no afectan el compromiso del pueblo: “Que sigan riéndose, aquí los esperamos”, concluyó.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando