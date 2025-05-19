Diosdado Cabello: Estamos en la recta final de una gran victoria, ¡que nadie se quede en la casa!

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enfatizó la victoria que tendrá en las venideras elecciones del 25 de mayo, donde los venezolanos elegirán a gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y Consejos Legislativos estadales.

"Seis días para la gran victoria popular. Nosotros estamos en la recta final de una gran victoria y sabemos lo que hay que hacer, ¡que nadie se quede en la casa! Todos vamos al combate", lo expresó en la ciudad de Coro del estado Falcón.

Insistió en la importancia de garantizar la movilización de los votantes revolucionarios en toda la entidad falconiana.

"Vamos a tocarle la puerta a todos el mundo y a decirle que con Víctor la Revolución sigue, que Víctor es garantía para la paz y la seguridad de Falcón", instó.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando