En su acostumbrada rueda de prensa en la dirección nacional del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, invitó este lunes 26-Ago a los seguidores del oficialismo a marchar el miércoles 28 de agosto para celebrar la victoria de Nicolás Maduro.

Cabello se refirió al rector del CNE, Juan Carlos Delpino, forma parte del plan contra Venezuela, por eso salió huyendo a Panamá, pasó por Colombia y su ruta final es los Estados Unidos a través de las redes sociales y abandonó el cargo.

"Pasa Juan Carlos Delpino a engrosar la lista de los traidores de la patria".

“Delpino le está cayendo a coba y le está cobrando unos reales al imperialismo y sus lacayos como un agente chimbo (…) Denle plata gringos, ustedes están acostumbrados a eso, porque ahora llega allá y le dan una condición de testigo protegido, eso es problema de ustedes de aquí en adelante”, dijo y aseguró que la esperanza de la ultraderecha estaba en Delpino, pero no pasó nada.

Asimismo, hizo referencia al comunicado y apuntó que Delpino terminó igual que Cristopher Figuera, diciendo que no tenía nada, “que no tenía nada que avalara los resultados, claro él no trabajó ese día, lo bueno es que tampoco dijo que tenía pruebas que avalaran el fraude, porque no tiene nada, él no estaba ahí”, subrayó.

“Serás desechado Delpino, por tus propios compañeros que te llevaron a eso, reclámale a Rafael Ramírez que te pague completo; reclámale, porque dentro de tres meses o antes pasarás a la historia como un traidor a la Patria, abandonaste el cargo por el cual juraste ante la Asamblea Nacional”, dijo.

Con respecto a la Consulta Popular, el primer vicepresidente y diputado del Psuv manifestó que "el domingo 25 de agosto fue una cosa hermosa, donde está el pueblo, es extraordinario. El protagonismo fue del poder popular. Nos sumamos a esta convocatoria y nos sentimos satisfechos con el resultado".

Sobre las ONG

Al ser consultado por la Ley para la regulación de las ONG "Lo de las ONG es elemental, quién puede criticar si no es quien las utiliza para politizar".

"Se acabó el libertinaje con las ONG. Estados Unidos fue el primero que regularizó las ONG".

