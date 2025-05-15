Diosdado Cabello: No es la primera vez que Estados Unidos secuestra niños

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón, destacó este miércoles 14 de mayo que no es la primera vez que Estados Unidos secuestra niños, al referirse al caso de Maikelys Espinoza, la niña de dos años que el gobierno neoyorquino envió a un refugio tras expulsar a sus padres venezolanos, y que ya fue entregada a su madre.

"No es la primera vez que Estados Unidos hace eso, el mundo debe recordar al niño Elián González", comentó. Este caso originó una batalla legal por la custodia de este niño cubano, que EEUU se negaba a entregar.

"Hoy Elián está allá en Cuba, dirigente del Partido Comunista de Cuba, luchador, revolucionario", señaló.

Durante su programa Con el Mazo Dando, en su emisión número 526, afirmó que "eso lo han hecho con muchos niños, ya lo han hecho en muchas partes; claro, en algunos sitios ocurre eso y los presidentes no acompañan las batallas del pueblo".

"Aquí, por el contrario, el presidente se puso al frente y dijo: ‘No descansaremos hasta traer a Maikelys’, y así fue", enfatizó.

En ese sentido, aseguró que "sentimos esta patria, nos unimos en un acto de solidaridad inmediata con Maikelys, con su causa y su familia, y con los niños y niñas que todavía están allá, que deben enviarlos".

Cabello leyó una lista de un grupo de opositores extremistas, los cuales en ningún momento se pronunciaron sobre el caso de la niña Maikelys Espinoza.

"Saben que si dicen algo, los gringos les dan pao, pao y los regañan. A un revolucionario, los gringos no pueden imponerle nada", sentenció.

Noticia al Día / VTV