Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

El jueves 7 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofreció una rueda de prensa para anunciar la desarticulación de un presunto plan terrorista en Caracas.

Según el ministro, el pasado domingo 3 de agosto se frustró un atentado en la nueva plaza de Plaza Venezuela. Cabello explicó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detectó a un hombre, José Daniel García Ortega, quien llevaba un artefacto explosivo en un bolso. El equipo antiexplosivos del SEBIN lo siguió y logró retirar el material antes de que fuera detonado a distancia con un teléfono celular.

El ministro detalló que el explosivo consistía en tres kilos de TNT y mostró fotografías y un "hampograma" como evidencia. También presentó imágenes del sospechoso y su posterior confesión.

Cabello reveló que, gracias a la infiltración de un agente en una operación que se inició en el estado Zulia, las autoridades se anticiparon a las acciones de la "derecha extremista", la cual supuestamente planeaba atacar los servicios públicos.

Además, el ministro mostró un mensaje de texto encontrado en el teléfono de uno de los detenidos. Este mensaje, que revela el plan, mostraba una comunicación entre alias "el Titi", un miembro del cartel de La Guajira detenido en Colombia, y Francisco Javier, alias "Chichito".

Detalló que uno de los aprehendidos fue identificado como Humberto Ramón Finol Labarca, alias «Humbertico».

De acuerdo con el ministro, dicho sujeto, es hermano de Francisco Javier Finol Labarca, alias «Chichito», un delincuente detenido por varios delitos, entre ellos: extorsión, narcotráfico y homicidio.

Cabello explicó que Francisco Javier fue uno de los contactados por la extrema derecha, por órdenes de Estados Unidos y , para orquestar el plan terrorista que consistía en la detonación del artefacto en la mencionada plaza caraqueña.

El también Vpdte. Sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, aseguró que tienen 13 personas capturadas y dos detenidos en Colombia de esta operación, agregó que están en la búsqueda de otros vinculados.

La confesión de José Daniel García Ortega

Asimismo, Cabello presentó la confesión de un hombre identificado como José Daniel García Ortega, quien fue detenido luego de colocar explosivos en la Plaza de la Victoria de la Gran Guerra Patria, ubicada en Plaza Venezuela.

«Tengo aproximadamente seis meses de haber conocido a ‘La Negra’, quien en el último mes me presentó una persona llamada ‘El Flaco’, que venía de viaje de Colombia y tenía el propósito de montar una bomba en la plaza nueva. Me contactó a ver si yo trabajaba con él para nada más montar la bomba a irme del sitio», reveló.

Detalló que dicho sujeto le ofreció 20 mil dólares y posteriormente se encontraron para colocar el artefacto.

«Me dijo que me dirigiera a la plaza y la pusiera detrás de la columna, me dirigí hacia la columna y cuando me devolví dejé la bomba (…) me dirigí hacia La Hoyada, donde tuve contacto con ‘La Negra’ y en lo que ella llegó al sitio tuvo contacto con ‘El Flaco’ y le solicitó que se devolviera a La Hoyada. Los tres nos fuimos para Los Valles del Tuy», añadió.

Cabello, por su parte, detalló que el equipo antiexplosivos del SEBIN siguió a García Ortega para retirar el material explosivo que se hallaba dentro de un bolso dejado por el ciudadano en Plaza Venezuela. «La detonación se haría de forma analógica a distancia, a través de un teléfono celular», acotó.

"Quiero decirle a nuestro pueblo que a pesar de todo, pueden tener la tranquilidad porque el Gobierno nacional trabaja incansablemente para garantizar la paz", aseguró Cabello.

Avance…