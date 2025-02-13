Diosdado Cabello revela que intentaron envenenarlo en un acto: Pasé 10 días hospitalizados

Este miércoles 12 de febrero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló que intentaron envenenarlo, durante un acto en 2015, provocando que estuviera diez días recluido en un hospital, así lo dio a conocer en su programa semanal, Con el Mazo Dando.

"De verdad, de eso no se dijo nada en su momento, pero ese fue un intento de asesinarme con veneno en un acto. Nos vimos feo (mal), lo que pasa es que no dijimos nada. Estábamos en 2015, eso fue calculado", aseguró Cabello.

🔴 Diosdado informó que durante el 2015 intentaron asesinarlo con veneno.



🗣️ “Eso no se dijo nada en su momento. Pasé 10 días hospitalizado”, dijo.



📌 Vía: El Mazo pic.twitter.com/54gyaFwiaJ — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) February 13, 2025

