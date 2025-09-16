Diosdado Cabello sobre embarcación capturada con 3,6 toneladas de cocaína: Salió desde la Guajira colombiana

a embarcación cargada con 3 mil 680 kilos de cocaína que apresó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en conjunto los Organismo de Seguridad del Estado, salió con el alijo desde el sector Puerto López desde La Guajira colombiana, relató el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón.

Durante la acostumbrada rueda de prensa semanal de la tolda roja, el también ministro de Interior, Justicia y Paz, detalló que en esta operación fueron detenidas cuatro personas y recabada importante información de interés criminalístico.

Detalló que, la acción se inició luego de obtener información de inteligencia que llevó a un despliegue el cual culminó con una persecución y la posterior captura de los implicados. "No bombardeamos la nave, no asesinamos a nadie, capturamos la droga y los responsables. Que gran diferencia, allí está la droga, no actuamos bajo supuestos", resaltó.

"Esa operación la dirigió una capitana, los persiguió y los capturó. Estuvo más de 20 horas en el mar esperando que pasaran, los persiguió y los capturaron", resaltó, al tiempo que destacó la valentía de las mujeres venezolanas.

De igual manera, Cabello repudió que desde Estado Unidos se intente usar la excusa del narcotráfico para agredir militarmente a nuestro país. "Bajo premisas falsas quieren invadir y bombardear a Venezuela", enfatizó.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando