Activan la Zona de Paz número 1 entre Zulia y Táchira, primera fase con el despliegue de 15 mil efectivos en frontera con Colombia: Cabello

La mañana de este lunes 25 de agosto, el vicepresidente Sectorial de Política Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones sobre las últimas investigaciones sobre la lucha contra las narco bandas.

El alto funcionario anunció que el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, decidió activar la Zona de Paz número 1 que incluye al estado Zulia y Táchira lo que es un refuerzo operacional especial del Relámpago del Catatumbo en una primera fase el despliegue de 15 mil hombres".

Afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ordenó que además se haga "un gran refuerzo operacional" de efectivos militares y policiales. Agregó que el despliegue incluye medios tropa, aviación, despliegue fluvial, tropas en la frontera, entre otras.

La lucha contra las narco bandas

El también Ministro de relaciones interiores explicó que el 87% de esta droga sale por El Pacífico. "Venezuela no produce drogas, combate el flagelo que sale por El Pacífico. Hemos inutilizado 400 aeronaves, así como decomisado lanchas, narco submarinos, astilleros".

En el balance de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano Diosdado Cabello explicó que "Se han incautado 52 mil kilos de droga" e informó que el domingo 24 de agosto, se inutilizaron astilleros y aprehendieron a seis Colombianos expertos en fabricación de fibra.

Durante una rueda de prensa, el funcionario detalló lo siguiente:

– Se han desplegado 10.380 efectivos de la FANB en toda Venezuela.

– Se han destruido en los últimos días 10 campamentos, 5 laboratorios, 28 estructuras logísticas, 6 astilleros.

– Se han incautado 52.769 kilos de drogas y 153.118 kilos de precursores químicos.

– 400 aeronaves han sido neutralizadas.

– 92 pistas han sido destruidas.

– Eso sin contar los artefactos explosivos y las armas cortas y largas que se han decomisado.

– Se han detenido a 6.284 personas, 94 embarcaciones, 5 semisumergibles y 80 motores de alta potencia.

“Todo esto está a la orden de nuestra Fuerza Armada y de las fuerzas policiales desplegadas en toda Venezuela”, aseguró.

Cabello destacó que Colombia está al tanto de los esfuerzos que se están realizando en la frontera de los 119 mil kilómetros que comparten para la seguridad de ambos países.

En julio pasado, Caracas y Bogotá firmaron un memorándum de entendimiento para sentar las bases de la creación de un Acuerdo de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, propuesto por Maduro.

Noticia al Día