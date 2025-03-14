Diosdado Cabello: Vuelos de repatriación desde EEUU no se retomarán este viernes

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció este viernes 14 de marzo que los vuelos de repatriación acordados con el gobierno norteamericano no se podrán retomar hoy debido a las condiciones climáticas en territorio estadounidense.

"No se reanudan hoy porque ellos anunciaron que tienen problemas climáticos allá, unos huracanes, algo así, y habrá restricción de vuelos. Estamos esperando que ellos digan si es mañana, si es el domingo", dijo en su programa de radio Sin truco ni maña.

Este jueves 13, Estados Unidos anunció que Venezuela aceptó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, suspendidos después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cancelara el operativo por la retirada de la licencia a la petrolera Chevron.

Noticia al Día / Unión Radio