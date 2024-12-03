Donald Trump anuncia que acudirá a la reapertura de Notre Dame este sábado en París

Donald Trump acudirá este sábado a la gran ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame, en París, según anunció este lunes el presidente electo en un mensaje en su red social.

El viaje a Francia será el primero que realiza al exterior desde su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Será un regreso a la escena internacional por todo lo alto, en un acto en el que se esperan decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Un incendio destruyó en 2019 parte de la catedral gótica del siglo XIII, orgullo de París y hasta entonces uno de los monumentos más visitados de Europa. Las llamas derribaron la aguja y devastaron especialmente el tejado y la estructura de madera del templo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó como un reto de unidad nacional la reconstrucción y la ceremonia de reapertura será la culminación de ese esfuerzo. Será un evento de alta seguridad que Macron ha querido convertir en un acto de diplomacia cultural y política.

"Es un honor anunciar que viajaré a París (Francia) el sábado para asistir a la reapertura de la magnífica e histórica catedral de Notre Dame, que ha sido totalmente restaurada tras el devastador incendio de hace cinco años. El presidente Emmanuel Macron ha hecho un trabajo maravilloso asegurándose de que Notre Dame sea restaurada a su máximo nivel de gloria, e incluso más. ¡Será un día muy especial para todos!”, escribió el presidente electo en su red social, Truth.

Trump era presidente de Estados Unidos, y tuitero impulsivo, cuando la catedral se quemó en 2019. “Es horrible ver el enorme incendio de la catedral de Notre Dame en París. Tal vez se podrían utilizar aviones cisterna para apagarlo. Hay que actuar rápido”, escribió entonces, a lo que, sin referirse expresamente a Trump, las autoridades de protección civil francesas replicaron:

"Cientos de bomberos del Cuerpo de Bomberos de París están haciendo todo lo posible para controlar el terrible incendio de Notre Dame. Se están utilizando todos los medios, excepto aviones lanzadores de agua que, de utilizarse, podrían provocar el derrumbe de toda la estructura de la catedral”.

Macron fue uno de los primeros dirigentes internacionales que felicitaron a Trump por su victoria en las elecciones del 5 de noviembre. “Felicidades, presidente Donald Trump. Listo para trabajar juntos como lo hicimos durante cuatro años. Con tus convicciones y las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad”, tuiteó entonces.

Durante su anterior mandato, las relaciones entre ambos dirigentes tuvieron altibajos, especialmente por lo que el presidente francés percibía como falta de compromiso con la OTAN por parte del estadounidense. En la última campaña de las presidenciales, Trump ha amenazado con imponer aranceles al vino y el champán francés.

Asimismo, el pasado fin de semana, el presidente electo anunció la nominación de su consuegro Charles Kushner como próximo embajador de Estados Unidos en Francia. El cargo requiere la confirmación del Senado. El padre de Jared Kushner —esposo de su hija Ivanka— fue indultado por Trump en diciembre de 2020, en la recta final de su primer mandato como presidente.

Noticia al Dia / El País