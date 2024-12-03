Viernes 19 de septiembre de 2025
Internacionales

Donald Trump anuncia que acudirá a la reapertura de Notre Dame este sábado en París

Donald Trump anuncia que acudirá a la reapertura de Notre Dame este sábado en París. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Donald Trump anuncia que acudirá a la reapertura de Notre Dame este sábado en París
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Donald Trump acudirá este sábado a la gran ceremonia de reapertura de la catedral de Notre Dame, en París, según anunció este lunes el presidente electo en un mensaje en su red social.

El viaje a Francia será el primero que realiza al exterior desde su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Será un regreso a la escena internacional por todo lo alto, en un acto en el que se esperan decenas de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Un incendio destruyó en 2019 parte de la catedral gótica del siglo XIII, orgullo de París y hasta entonces uno de los monumentos más visitados de Europa. Las llamas derribaron la aguja y devastaron especialmente el tejado y la estructura de madera del templo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó como un reto de unidad nacional la reconstrucción y la ceremonia de reapertura será la culminación de ese esfuerzo. Será un evento de alta seguridad que Macron ha querido convertir en un acto de diplomacia cultural y política.

"Es un honor anunciar que viajaré a París (Francia) el sábado para asistir a la reapertura de la magnífica e histórica catedral de Notre Dame, que ha sido totalmente restaurada tras el devastador incendio de hace cinco años. El presidente Emmanuel Macron ha hecho un trabajo maravilloso asegurándose de que Notre Dame sea restaurada a su máximo nivel de gloria, e incluso más. ¡Será un día muy especial para todos!”, escribió el presidente electo en su red social, Truth.

Trump era presidente de Estados Unidos, y tuitero impulsivo, cuando la catedral se quemó en 2019. “Es horrible ver el enorme incendio de la catedral de Notre Dame en París. Tal vez se podrían utilizar aviones cisterna para apagarlo. Hay que actuar rápido”, escribió entonces, a lo que, sin referirse expresamente a Trump, las autoridades de protección civil francesas replicaron:

"Cientos de bomberos del Cuerpo de Bomberos de París están haciendo todo lo posible para controlar el terrible incendio de Notre Dame. Se están utilizando todos los medios, excepto aviones lanzadores de agua que, de utilizarse, podrían provocar el derrumbe de toda la estructura de la catedral”.

Macron fue uno de los primeros dirigentes internacionales que felicitaron a Trump por su victoria en las elecciones del 5 de noviembre. “Felicidades, presidente Donald Trump. Listo para trabajar juntos como lo hicimos durante cuatro años. Con tus convicciones y las mías. Con respeto y ambición. Por más paz y prosperidad”, tuiteó entonces.

Durante su anterior mandato, las relaciones entre ambos dirigentes tuvieron altibajos, especialmente por lo que el presidente francés percibía como falta de compromiso con la OTAN por parte del estadounidense. En la última campaña de las presidenciales, Trump ha amenazado con imponer aranceles al vino y el champán francés.

Asimismo, el pasado fin de semana, el presidente electo anunció la nominación de su consuegro Charles Kushner como próximo embajador de Estados Unidos en Francia. El cargo requiere la confirmación del Senado. El padre de Jared Kushner —esposo de su hija Ivanka— fue indultado por Trump en diciembre de 2020, en la recta final de su primer mandato como presidente.

Noticia al Dia / El País

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Noticias Relacionadas

Zulia

Periodista afectado en accidente de tránsito en Maracaibo asegura "que no hay respuesta"

El periodista Santos Luzardo Morán y su hijo, Rafael Hely Morán, resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido…
Internacionales

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en el ataque
Internacionales

Putin: La producción de ciertos tipos de armamento en Rusia ha aumentado 30 veces

Destacó que la producción de ciertos tipos de armamento ha aumentado significativamente en los últimos años, precisando que, en algunos casos, el incremento ha sido de varios puntos porcentuales, llegando incluso a multiplicarse por 30 en determinados productos
Internacionales

Sismo de 6,1 sacudió el este de Indonesia

No se reportaron víctimas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025