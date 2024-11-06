Donald Trump envía mensaje a sus seguidores: "Si están en la línea, manténganse en la línea"

El candidato republicano, Donald Trump, envió un mensaje a sus seguidores durante la noche de este martes 5 de noviembre, cuando se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Si están en la línea, manténganse en la línea" fue el mensaje que escribió Trump en X (antes Twitter), mientras subía un video diciendo lo mismo. Con esto, insta a sus simpatizantes a quedarse en las "colas".

Asimismo, informes oficiales han publicado los resultados proyectados de algunos estados. Dicho esto, el expresidente se llevaría Indiana, Kentucky y Virginia, mientras que Kamala Harris saldría victoriosa en Vermont.

Por otro lado, también se espera que la candidata demócrata, Kamala Harris, le hable (desde su búnker) en cualquier momento a todas las personas que la apoyan.

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2024

