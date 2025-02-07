Edmundo González Urrutia dice que no participarán en "falsas elecciones" en Venezuela

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró este jueves que la oposición que representa no participará en lo que considera "falsas elecciones" en el país -donde se celebrarán votaciones regionales y legislativas el próximo 27 de abril-, y advirtió que "solo habrá comicios legítimos cuando se respete" su reclamado triunfo en las presidenciales del año pasado.

"No participaremos en farsas diseñadas para perpetuar la dictadura, nuestra prioridad es hacer valer el mandato que nos dio el pueblo", dijo el opositor en un video publicado en su cuenta de X.

A su juicio, Nicolás Maduro -investido el pasado 10 de enero para un tercer mandato consecutivo, tras su cuestionada reelección en los comicios de julio de 2024- pretende "desviar la atención con falsas elecciones".

El exembajador, quien ha hecho una gira por varios países americanos, instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como "su legítimo comandante en jefe", y a los diferentes cuerpos policiales a "hacer respetar la soberanía expresada el 28 de julio", y señaló que, de no hacerlo, participarían en "la ruptura del orden constitucional".

"Oficiales de la Fuerza Armada y funcionarios de las policías, cumplan con su deber, esa es su obligación", expresó el opositor, en el exilio desde septiembre, tras denunciar una "persecución".

Asimismo, González Urrutia explicó que la combinación de las acciones internas lideradas por la exdiputada María Corina Machado y su "campaña internacional" son la "punta de lanza de una estrategia que dará sus resultados esenciales, como la de hacer efectiva" la "victoria".

"Por eso, debo preservar la credencial de presidente electo, cualidad que no se extinguirá más que en el momento de asumir el poder definitivamente", afirmó.

