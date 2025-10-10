EFE: María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, reconociendo su trayectoria como defensora de los derechos democráticos en Venezuela y su compromiso con una transición pacífica hacia un sistema representativo.

Durante la lectura oficial del fallo, el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, destacó que la galardonada representa una voz firme en favor de la paz y la democracia.

Machado ha sido reconocida por su papel como líder del movimiento democrático venezolano, por su capacidad de articular consensos en una oposición históricamente fragmentada, y por su defensa de elecciones libres, justicia independiente y derechos fundamentales.

En ese contexto, valoró la persistencia de Machado en permanecer en el país, y su labor desde organizaciones como Súmate, con más de dos décadas de trabajo por el desarrollo democrático.

La decisión del jurado se fundamenta en los principios establecidos por Alfred Nobel, al considerar que la premiada ha promovido la paz mediante la acción política no violenta, la resistencia civil y la defensa de los valores democráticos.

