Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

"El 25 de mayo habrá elecciones incluyendo la elección del gobernador de la Guayana Esequiba": Diosdado Cabello

"No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie, refirió Cabello

Por Ernestina García

Foto: capture
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este lunes 10 de marzo el dirigente revolucionario Diosdado Cabello encabezó una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ratificó que el próximo 25 de mayo habrá elecciones, de legisladores del Estado incluyendo la elección del gobernador de la Guayana Esequiba. Ese territorio es nuestro".

Recalcó que "No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie. Hemos venido haciendo esfuerzos para evitar las provocaciones de Guyana".

Cabello, además anunció la creación del Movimiento 28 de Julio, para apuntalar el proceso de la Reforma Constitucional, impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Así lo informó el dirigente revolucionario durante la rueda de prensa de la tolda roja realizada donde detalló que dicho movimiento fue establecido en honor al Comandante Hugo Chávez y a la victoria electoral obtenida el 28 de julio de 2024.

De acuerdo con Cabello, esta instancia será un espacio “amplio de sumatoria, de consenso, para que la reforma sea aprobada por la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas”.

En cuanto a la migración Cabello dijo que al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, le están mintiendo sobre migrantes venezolanos, diciéndole que todos son delincuentes y no es cierto.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que el Gobierno Nacional no permitirá que nadie usurpe el territorio venezolano, en medio de las recientes provocaciones por parte de Guyana y la ExxonMobil.

Así lo informó el dirigente revolucionario donde recordó que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela.

«Ellos creen que nosotros estamos jugando. El Esequibo es nuestro y se respeta; nosotros no vamos a permitir que nadie lo usurpe», sentenció.

En este sentido, Cabello desestimó los pronunciamientos de algunos expresidentes de la región que denunciaron una supuesta incursión ilegal de una embarcación de la Armada Bolivariana a aguas territoriales de Guyana, así como su rechazo a la celebración de elecciones por parte de Venezuela para elegir autoridades en el territorio esequibo.

«Ese no es territorio de Guyana, ese es territorio de Venezuela, es territorio nuestro», aclaró el dirigente.

En este sentido, agregó: «El ejército de Guyana y el servil de ExxonMobil que tienen de presidente han intentado provocar a nuestra Fuerza Armada. Deberían recordar que a este país cuando lo provocan pueden pasar 200 años y no aflojamos. No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie».

Cabello repudió que la oposición extremista venezolana apoye la postura del gobierno de Guyana y ExxonMobil contra el país.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un Doctor por encima del poder: La historia de cómo José Gregorio Hernández se ganó el respeto del presidente Gómez

Un Doctor por encima del poder: La historia de cómo José Gregorio Hernández se ganó el respeto del presidente Gómez

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo:

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcaldía de Maracaibo hace un llamado a Inversiones INMACA a ponerse derecho con sus terrenos abandonados

Ante la gran cantidad de terrenos y estructuras abandonadas y llenas de basura, los funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo, continúan recorriendo la ciudad
Servicio Público

¡Ayudemos a Juan José a recuperar su salud!

La operación es en el oído y es urgente.

Al Dia

La ciclovía tendrá atención médica garantizada este domingo 21-Sept

La capital zuliana se mueve con alegría, salud y compromiso ciudadano.
Sucesos

Dos personas heridas dejó accidente de tránsito en el sector Altos de la Vanega en Maracaibo

Dos personas resultaron heridas en horas de la tarde de este sábado 20 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en los alrededores de la estación del Metro del sector Altos de la Vanega, parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025