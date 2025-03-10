"El 25 de mayo habrá elecciones incluyendo la elección del gobernador de la Guayana Esequiba": Diosdado Cabello

Este lunes 10 de marzo el dirigente revolucionario Diosdado Cabello encabezó una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ratificó que el próximo 25 de mayo habrá elecciones, de legisladores del Estado incluyendo la elección del gobernador de la Guayana Esequiba. Ese territorio es nuestro".

Recalcó que "No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie. Hemos venido haciendo esfuerzos para evitar las provocaciones de Guyana".

Cabello, además anunció la creación del Movimiento 28 de Julio, para apuntalar el proceso de la Reforma Constitucional, impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Así lo informó el dirigente revolucionario durante la rueda de prensa de la tolda roja realizada donde detalló que dicho movimiento fue establecido en honor al Comandante Hugo Chávez y a la victoria electoral obtenida el 28 de julio de 2024.

De acuerdo con Cabello, esta instancia será un espacio “amplio de sumatoria, de consenso, para que la reforma sea aprobada por la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas”.

En cuanto a la migración Cabello dijo que al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, le están mintiendo sobre migrantes venezolanos, diciéndole que todos son delincuentes y no es cierto.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que el Gobierno Nacional no permitirá que nadie usurpe el territorio venezolano, en medio de las recientes provocaciones por parte de Guyana y la ExxonMobil.

Así lo informó el dirigente revolucionario donde recordó que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela.

«Ellos creen que nosotros estamos jugando. El Esequibo es nuestro y se respeta; nosotros no vamos a permitir que nadie lo usurpe», sentenció.

En este sentido, Cabello desestimó los pronunciamientos de algunos expresidentes de la región que denunciaron una supuesta incursión ilegal de una embarcación de la Armada Bolivariana a aguas territoriales de Guyana, así como su rechazo a la celebración de elecciones por parte de Venezuela para elegir autoridades en el territorio esequibo.

«Ese no es territorio de Guyana, ese es territorio de Venezuela, es territorio nuestro», aclaró el dirigente.

En este sentido, agregó: «El ejército de Guyana y el servil de ExxonMobil que tienen de presidente han intentado provocar a nuestra Fuerza Armada. Deberían recordar que a este país cuando lo provocan pueden pasar 200 años y no aflojamos. No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie».

Cabello repudió que la oposición extremista venezolana apoye la postura del gobierno de Guyana y ExxonMobil contra el país.

